Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος εκνευρισμός»

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία» συμπληρώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Αναφορικά με τις αιχμές που άφηνε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά, οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν: «Το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».