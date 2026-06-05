Τσουβέλας: Ο Γερουλάνος για την επική μίμηση – «Η γιαγιά μου είπε ωραία τα λέει ο Ντε Γκρες»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης. Ο γνωστός κωμικός δέχθηκε μία έκπληξη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς στην εκπομπή παρενέβη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Η παρέμβαση έγινε με αφορμή τη μίμηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τη φωνή του Παύλου Γερουλάνου, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε αρχικά πώς βίωσε τη μίμηση και απάντησε: «Προς Θεού, μην σταματήσουν να το κάνουν».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος ρωτήθηκε πώς αντέδρασε την πρώτη φορά που είδε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να τον μιμείται. Ο ίδιος είπε: «Αυτό ήταν στον χαμό της προεκλογικής εκστρατείας, όπου όλα είναι μια φρικτή ένταση. Τρέχεις από το ένα μέρος στο άλλο σαν παλαβός. Ξαφνικά, έρχονται και μου δείχνουν το βιντεάκι με τα τακάκια. Στην Αθηναΐδα Νέγκα. Και από εκεί, βεβαίως, όλοι είχαν ξεραθεί στα γέλια. Είπαμε να κάνουμε το σκετσάκι με τα τακάκια. Προφανώς, το διασκεδάσαμε τόσο πολύ, που θέλαμε κάπως να απαντήσουμε. Και βγήκε αυτό το βιντεάκι».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε επίσης τον Παύλο Γερουλάνο αν είναι θετικό για έναν πολιτικό να τον σατιρίζουν και να ασχολούνται μαζί του οι σατιρικοί καλλιτέχνες ή αν αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε: «Πράγματι έτσι είναι. Εξαρτάται πώς θα γίνει. Θυμάμαι όταν ο Χάρρυ Κλυνν, χωρίς νομίζω να το εννοεί, κατέστρεψε τον Κύρκο. Διότι έκανε τόσο καλά τις ομιλίες του Λεωνίδα Κύρκου, που στο τέλος άκουγες τον Λεωνίδα Κύρκο και νόμιζες ότι άκουγες τον Χάρρυ Κλυνν. Ήταν καταστροφή. Και δεν νομίζω ότι το έκανε για κακό ο άνθρωπος. Εμάς μας έμεινε μετά, ως νέοι τότε, να ακούμε τον Κύρκο και να νομίζουμε ότι είναι ο Χάρρυ Κλυνν».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ρωτήθηκε στη συνέχεια ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του Παύλου Γερουλάνου που σκέφτηκε, προκειμένου να πετύχει τη μίμηση.

Ο κωμικός είπε: «Δεν είναι εύκολη μίμηση. Είναι πολύ δύσκολη μίμηση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, έχει και μια ευγένεια. Έχει και μια πολιτική ευγένεια. Έχει έναν λόγο ο οποίος είναι ευγενής. Και μπορεί να σου πει πράγματα: “Διαφωνώ μαζί σας. Και δεν με έχετε αφήσει να μιλήσω σε αυτό το πάνελ”. Δηλαδή, αν ήταν σε πάνελ όπου φώναζαν όλοι, δεν θα μπορούσε ποτέ ο κύριος Γερουλάνος να πάρει τον λόγο, γιατί είναι ευγενικός. Θα έλεγε: “Εντάξει, ας φύγω. Άμα είναι να μη με αφήσετε να μιλήσω, θα σηκωθώ να φύγω”. Δηλαδή, θα έφευγε έτσι άνετα, ευγενέστατος».

Στη συνέχεια, είπε: «Θέλω να πω ότι η γιαγιά μου… Μιλούσε ο κύριος Γερουλάνος και μου λέει η γιαγιά μου: “Ωραία τα λέει ο Ντε Γκρες”. Νομίζει η γιαγιά μου, από μακριά, ότι είναι ο Ντε Γκρες. Ότι είναι ο πρίγκιπας. “Μπράβο, πάει και στις εκπομπές”, λέει. “Γιαγιά, ο Γερουλάνος είναι”. “Α, δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη”. Θα μπορούσε άνετα, με αυτή τη φωνή, να είναι ο Ντε Γκρες».