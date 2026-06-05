Κένυα: Γιατί προκαλεί αντιδράσεις η αμερικανική μονάδα καραντίνας για τον Έμπολα

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κένυα η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν μονάδα καραντίνας για κρούσματα Έμπολα σε στρατιωτική βάση της χώρας, εν μέσω της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου στην Κεντρική Αφρική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη Νανιούκι, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Λαϊκίπια, στην οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει η εγκατάσταση. Οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε επεισόδια, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί.

Φόβοι για εισαγωγή του ιού στην Κένυα

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι Αμερικανοί πολίτες που θα μολύνονται από τον ιό του Έμπολα στο εξωτερικό θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση της Κένυας αντί να επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους Κενυάτες, οι οποίοι φοβούνται ότι η χώρα τους θα εκτεθεί σε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας. Αντιδράσεις έχουν εκφράσει και επαγγελματίες υγείας, επισημαίνοντας ότι το υγειονομικό σύστημα της χώρας έχει περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης μιας μεγάλης επιδημίας Έμπολα.

Η Ένωση Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων της Κένυας χαρακτήρισε απαράδεκτο το σχέδιο, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα να μετατραπεί σε «αποικία καραντίνας».

Δικαστική εμπλοκή και κυβερνητική στήριξη

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κένυας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους για το σχέδιο.

Ανώτατο δικαστήριο του Ναϊρόμπι διέταξε προσωρινή αναστολή των εργασιών κατασκευής και της υποδοχής ασθενών, παρατείνοντας την απόφαση για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, ο πρόεδρος της χώρας Ουίλιαμ Ρούτο υπερασπίστηκε δημόσια τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι πρόκειται για συνεργασία με έναν διαχρονικό σύμμαχο της Κένυας.

Η επιδημία Έμπολα στην Κεντρική Αφρική

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε στις 17 Μαΐου κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος μετά την εξάπλωση του σπάνιου στελέχους Bundibugyo του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 321 κρούσματα και 48 θάνατοι στο Κονγκό, ενώ επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν εντοπιστεί και στην Ουγκάντα.

Η Κένυα δεν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής κανένα κρούσμα Έμπολα στην ιστορία της, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες μέρους της κοινής γνώμης για τη δημιουργία της νέας μονάδας καραντίνας.