Συγκλονίζει η Σαρλίζ Θερόν: Περιέγραψε με λεπτομέρεια τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Σαρλίζ Θερόν
πηγή: AP Photo/Matt Sayles

Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή τραγωδία που έζησε και θυμίζει σκηνή από ταινία. Με τη διαφορά ότι ήταν απολύτως πραγματική.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής σε νέα συνέντευξή της στους The New York Times, ανατρέχοντας στη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της, με τις λεπτομέρειες να είναι συγκλονιστικές. Η Θερόν ανέφερε ότι ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος και εκτός ελέγχου, έχοντας κάνει από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρες τις προθέσεις του.

«Θα μας σκότωνε», είπε η Θερόν, η οποία ήταν μόλις 15 ετών τότε. Όπως εκμυστηρεύτηκε, η ίδια και η μητέρα της κρατούσαν κυριολεκτικά την πόρτα του υπνοδωματίου με τα σώματά τους, ενώ σφαίρες τη διαπερνούσαν και από καθαρή τύχη δεν κατάφεραν να τις τραυματίσουν. Τότε η μητέρα της άρπαξε ένα όπλο και ανταπέδωσε τα πυρά, σκοτώνοντάς τον, σε ένα περιστατικό που αργότερα κρίθηκε ως αυτοάμυνα.

Σαρλίζ Θερόν, μητέρα
Η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Monster, συνοδεύεται από τη μητέρα της, Gerda, στο ετήσιο γεύμα των υποψηφίων για τα Όσκαρ στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2004. (AP Photo/Kevork Djansezian)

Ωστόσο, η Θερόν δεν ζει σήμερα μέσα στον φόβο ή το τραύμα. Όπως λέει, «δεν στοιχειώνεται» πλέον από όσα συνέβησαν και επιλέγει τώρα να μιλήσει ανοιχτά, ώστε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Και ενώ η ιστορία μοιάζει σαν να έχει βγει από θρίλερ, η Σαρλίζ Θερόν ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα καθοριστικό σημείο καμπής στην ζωή της, ένα γεγονός που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δύναμη, την επιβίωση, αλλά και τους ρόλους που επιλέγει σήμερα στη δουλειά της.

Εδώ και χρόνια δείχνει προτίμηση σε δυναμικούς χαρακτήρες, που δίνουν τις δικές τους μάχες και δύσκολα δεν κάνει κανείς τη σύνδεση.

Η συνέντευξη αποκαλύπτει και μια διαφορετική πλευρά της ηθοποιού, πιο στοχαστική και συναισθηματική, καθώς μιλά για το πώς εκείνη η νύχτα την επηρέασε, για τον δεσμό με τη μητέρα της και για τη στάση της απέναντι στη ζωή. Αντί να αφήσει το γεγονός να την καθορίσει, το αξιοποιεί ως κινητήρια δύναμη, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και μέσα από τη δράση και την υπεράσπιση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

