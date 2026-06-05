Καυστικός Δημήτρης Πιατάς για Αχιλλέα Μπέο: «Είναι συνάδελφός μου, κωμικός» – ΒΙΝΤΕΟ

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Με καυστικό τρόπο σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα ο Δημήτρης Πιατάς, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο δημοφιλής κωμικός δεν άφησε ασχολίαστα όσα είπε ο Δήμαρχος Βόλου, απαντώντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και με αρκετή δόση ειρωνείας.

«Ο Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, έχει το απυρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και αυθόρμητος, αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Εγώ νόμιζα ότι ασχολιόταν μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία. Μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πιατάς συνέχισε στο ίδιο ύφος, χαρακτηρίζοντας τον Αχιλλέα Μπέο «συνάδελφό» του, με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή μάλλον θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα», σχολίασε ο γνωστός ηθοποιός.

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