Καυστικός Δημήτρης Πιατάς για Αχιλλέα Μπέο: «Είναι συνάδελφός μου, κωμικός» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δημήτρης Πιατάς σχολίασε με καυστικό και ειρωνικό τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα, χαρακτηρίζοντας τον Δήμαρχο Βόλου «συνάδελφό» του και «κωμικό». Ο ηθοποιός άφησε αιχμές για το χιούμορ του Μπέου και την ενασχόλησή του με τα ζώα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Πιατάς σχολίασε με καυστικό τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».
  • Ο δημοφιλής κωμικός απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και με αρκετή δόση ειρωνείας.
  • Χαρακτήρισε μάλιστα τον Αχιλλέα Μπέο «συνάδελφό» του, λέγοντας: «Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ…».

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Με καυστικό τρόπο σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα ο Δημήτρης Πιατάς, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο δημοφιλής κωμικός δεν άφησε ασχολίαστα όσα είπε ο Δήμαρχος Βόλου, απαντώντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και με αρκετή δόση ειρωνείας.

«Ο Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, έχει το απυρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και αυθόρμητος, αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Εγώ νόμιζα ότι ασχολιόταν μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία. Μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πιατάς συνέχισε στο ίδιο ύφος, χαρακτηρίζοντας τον Αχιλλέα Μπέο «συνάδελφό» του, με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή μάλλον θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα», σχολίασε ο γνωστός ηθοποιός.

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