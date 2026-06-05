Νέες αμερικάνικες κυρώσεις προς συγγενείς του πρόεδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και του Ραούλ Κάστρο

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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες οικονομικές κυρώσεις εναντίον του προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και ορισμένων μελών της άμεσης οικογένειάς του, καθώς και εναντίον μελών της οικογένειας Κάστρο, στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.

Μεταξύ των ατόμων που στοχοποιήθηκαν ήταν ο γιος και ένας εγγονός του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος δεν κατέχει πλέον επίσημη θέση αλλά παραμένει βασική προσωπικότητα στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του νησιού.

Η σύζυγός του και ο θετός γιος του προέδρου της Κούβας επλήγησαν επίσης από τις τελευταίες κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, όπως και το υπουργείο των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων και αρκετοί άλλοι φορείς.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις κυρώσεις.

Ο Ντίας-Κανέλ, 60 ετών, υπηρετεί ως πρόεδρος της χώρας από τότε που ανέλαβε τη θέση από τον Ραούλ Κάστρο, τον αδελφό του πρώην ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο, το 2018.

Παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο στην Κούβα εδώ και δεκαετίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει δραστικά την πίεση προς το νησί τους τελευταίους μήνες και έχει απειλήσει ανοιχτά ακόμα και με την κατάληψή του.

Ένας de facto αποκλεισμός καυσίμων έχει επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση του νησιού και έχει πλήξει την ήδη εύθραυστη οικονομία του.

Οι τελευταίες ενέργειες του υπουργείου Οικονομικών ακολουθούν επίσης μια προηγούμενη κίνηση το 2025, όταν η Ουάσιγκτον περιόρισε τις βίζες για τον Κουβανό πρόεδρο και άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κουβανική κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι η επόμενη, μετά τη Βενεζουέλα, που θα υποκύψει στην πίεση των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Κούβα «να είναι μια χώρα που διοικείται σωστά».

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε 11 Κουβανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Επικοινωνιών της χώρας, αρκετούς στρατιωτικούς ηγέτες και την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της.

Οι ΗΠΑ επίσης κατηγόρησαν τον Ραούλ Κάστρο για δολοφονία λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε ένα περιστατικό του 1996, κατά το οποίο κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη μίας ομάδα Κουβανών εξόριστων.

Πηγές: AFP, Reuters