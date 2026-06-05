ΟΗΕ και Κατάρ καταδικάζουν την επίθεση κατά της UNIFIL στον Λίβανο και τον θάνατο κυανόκρανου

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη επίθεση εναντίον θέσης της UNIFIL στον Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κυανόκρανου και τον τραυματισμό δύο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασαν την επίθεση και ζήτησαν άμεση διερεύνηση του περιστατικού, με το Κατάρ να αποδίδει την επίθεση στο Ισραήλ.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη επίθεση εναντίον θέσης της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κυανόκρανου και τον τραυματισμό ακόμη δύο.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε την άμεση διερεύνηση του περιστατικού στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον των κυανόκρανων «αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».
  • Το Κατάρ καταδίκασε την πρόσφατη ισραηλινή επίθεση κατά της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, η οποία οδήγησε στον θάνατο ενός Σέρβου στρατιώτη και στον τραυματισμό δύο ακόμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη επίθεση εναντίον θέσης της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κυανόκρανου και τον τραυματισμό ακόμη δύο. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ζήτησαν την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προστατευτεί το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών που επιχειρεί στην περιοχή.

Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό στον νότιο Λίβανο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν κυανόκρανο της UNIFIL και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συνολικά επτά κυανόκρανοι της UNIFIL έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 2 Μαρτίου, όταν και κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο.

«Οι επιθέσεις εναντίον των κυανόκρανων πρέπει να σταματήσουν. Αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Γκουτέρες καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ.

Το Κατάρ καταδικάζει την επίθεση εναντίον της UNIFIL στον νότιο Λίβανο

Το Κατάρ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την πρόσφατη ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο φυλάκιο της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, η οποία οδήγησε στον θάνατο ενός Σέρβου στρατιώτη και στον τραυματισμό δύο ακόμη στρατιωτών από το Ελ Σαλβαδόρ και την Ισπανία.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την πλήρη απόρριψη από το Κατάρ οποιασδήποτε επίθεσης στοχεύει τη UNIFIL, η οποία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη για άμεση διερεύνηση της επίθεσης και για την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη», καταλήγει.

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