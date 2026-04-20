Μόλις 3 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 12 ώρες – Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Στενά Ορμούζ

Τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και σήμερα, μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο, όταν το Ιράν έβαλε, κατά τα φαινόμενα με προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων και ο αμερικανικός στρατός κατέλαβε ένα ιρανικό φορτηγό.

Μόνο ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο περνώντας από το Ορμούζ και δύο μπήκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες περνούν καθημερινά περίπου 130 πλοία.

Το τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου Nero, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία λόγω της σχέσης του με τη Ρωσία, διαπλέει τα Στενά, δείχνουν η δορυφορική ανάλυση της εταιρείας SynMax και τα δεδομένα εντοπισμού της πλατφόρμας Kpler.

Δύο άλλα πλοία, το δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων Starway και το τάνκερ υγραερίου (LPG) Axon I, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της σχέσης του με το Ιράν, έχουν μπει στον Κόλπο.

Περισσότερα από 12 δεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά αφού το Ιράν τα άνοιξε, για μικρό χρονικό διάστημα, την Παρασκευή. Όμως η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι κρέμεται σε μια κλωστή σήμερα, καθώς η Τεχεράνη ορκίστηκε να ανταποδώσει για την κατάσχεση του πλοίου της και αρνείται να συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου κινείται και πάλι ανοδικά σήμερα λόγω του φόβου ότι η κατάπαυση του πυρός θα καταρρεύσει. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας είχε φτάσει τα 94,75 δολάρια το βαρέλι (+3,8%) στις 16.25 (ώρα Ελλάδας) και το αμερικανικό αργό WTI έφτασε στα 87,82 δολάρια το βαρέλι (+4%) στις 16.29.

