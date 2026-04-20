ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Ο Ευαγγέλου σφυρίζει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Μόνο Έλληνες διαιτητές για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Άγγελος Ευαγγέλου

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ (ΚΕΔ) όρισε σήμερα τον Άγγελο Ευαγγέλου για να σφυρίξει στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ (Σάββατο 25 Απριλίου), στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Να σημειωθεί πως η ΚΕΔ όρισε μόνο Ελληνες διαιτητές για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια, όταν είχε σφυρίξει ο Γιώργος Κομίνης τον επεισοδιακό τελικό μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πάλι στο γήπεδο του Βόλου.

Ο διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους Φωτόπουλο και Καραγκιοζόπουλο, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαπέτρου και Φωτιάς. Να σημειωθεί πως η ΚΕΔ όρισε για πρώτη φορά και αναπληρωματικό βοηθό διαιτητή, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, που θα είναι ο Παντελής Σπυρόπουλος.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης