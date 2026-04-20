ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Ο Ευαγγέλου σφυρίζει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Μόνο Έλληνες διαιτητές για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ (ΚΕΔ) όρισε σήμερα τον Άγγελο Ευαγγέλου για να σφυρίξει στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ (Σάββατο 25 Απριλίου), στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Να σημειωθεί πως η ΚΕΔ όρισε μόνο Ελληνες διαιτητές για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια, όταν είχε σφυρίξει ο Γιώργος Κομίνης τον επεισοδιακό τελικό μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πάλι στο γήπεδο του Βόλου.

Ο διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους Φωτόπουλο και Καραγκιοζόπουλο, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαπέτρου και Φωτιάς. Να σημειωθεί πως η ΚΕΔ όρισε για πρώτη φορά και αναπληρωματικό βοηθό διαιτητή, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, που θα είναι ο Παντελής Σπυρόπουλος.