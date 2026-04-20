Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 96 δολάρια το Brent

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο-τιμή -Τραμπ
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έδειχνε σημάδια αποκλιμάκωσης. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές και ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα επανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί. Η εξέλιξη αυτή αύξησε αμέσως την πίεση στις αγορές ενέργειας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση που μπορεί να επηρεάσει τη ροή του πετρελαίου.

Η τιμή του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το WTI, που αποτελεί την αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% και διαμορφωνόταν στα 90,28 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη υποχώρηση των παγκόσμιων τιμών κατά 10%, όταν το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι θα επιτρέψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

Παράλληλα, οι νέες εντάσεις στην περιοχή ενίσχυσαν και το δολάριο, το οποίο κινήθηκε προς το υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας. Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές.

  • Δείτε τη διακύμανση των τιμών πετρελαίου Brent σε πραγματικό χρόνο ΕΔΩ
  • Δείτε τη διακύμανση των τιμών του αργού πετρελαίου (crude oil – WTI) σε πραγματικό χρόνο ΕΔΩ
  • Δείτε τη διακύμανση των τιμών φυσικού αερίου σε πραγματικό χρόνο ΕΔΩ

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
20:05 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Απίθανο να παραταθεί η κατάπαυση πυρός με το Ιράν χωρίς συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης