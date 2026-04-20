Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 96 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έδειχνε σημάδια αποκλιμάκωσης. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές και ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα επανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί. Η εξέλιξη αυτή αύξησε αμέσως την πίεση στις αγορές ενέργειας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση που μπορεί να επηρεάσει τη ροή του πετρελαίου.

Η τιμή του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το WTI, που αποτελεί την αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% και διαμορφωνόταν στα 90,28 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη υποχώρηση των παγκόσμιων τιμών κατά 10%, όταν το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι θα επιτρέψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

Παράλληλα, οι νέες εντάσεις στην περιοχή ενίσχυσαν και το δολάριο, το οποίο κινήθηκε προς το υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας. Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές.