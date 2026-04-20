Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε έπειτα από 4 και πλέον ώρες το χειρουργείο στη 13χρονη μαθήτρια – «Σώθηκε απο θαύμα» λένε οι γιατροί

Ολοκληρώθηκε πριν απο λίγο το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τους γιατρούς «ήταν ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο το οποίο διήρκησε πάνω από 4 ώρες. Το κορίτσι τα κατάφερε και είναι διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

«Το κορίτσι σώθηκε από θαύμα» τονίζουν οι γιατροί, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Η 13χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα), κάταγμα στη λεκάνη και τραύμα στον αιμοθώρακα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο «Αττικόν», το οποίο ήταν το πιο κοντινό νοσοκομείο στο σχολείο. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Καθηγήτρια 13χρονης: «Σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω»

Εικόνα για το πώς έγινε το περιστατικό, δίνει καθηγήτρια του σχολείου. Σύμφωνα με αυτήν, προηγουμένως είχε καθίσει στο ίδιο σημείο άλλο παιδί, το οποίο όμως πρόλαβαν και απομάκρυναν λέγοντάς του να φύγει από το σημείο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα.»

Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης της μαθήτριας – Στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της μαθήτριας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, και θα «είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας μετέβη νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε η ανήλικη.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.