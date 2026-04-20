Χαϊδάρι: «Γλίστρησε σε κλάσματα δευτερολέπτου» λέει καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας – ΒΙΝΤΕΟ

Χειρουργείται το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από κάγκελο από τον πρώτο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι. Η επέμβαση αναμένεται να κρατήσει ως αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως η ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο, ένα στη λεκάνη, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τραύμα στον αιμοθώρακα.

Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η 13χρονη μπήκε επειγόντως στο χειρουργείο του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

«Περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», λέει η μητέρα της

Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα κάτι. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτή την ώρα χειρουργείται. Περιμένουμε κάτι αργότερα. Να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», είπε η μητέρα της στο Mega.

Καθηγήτρια 13χρονης: «Σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω»

Εικόνα για το πώς έγινε το περιστατικό, δίνει καθηγήτρια του σχολείου. Σύμφωνα με αυτήν, προηγουμένως είχε καθίσει στο ίδιο σημείο άλλο παιδί, το οποίο όμως πρόλαβαν και απομάκρυναν λέγοντάς του να φύγει από το σημείο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα.»

Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης της μαθήτριας – Στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της μαθήτριας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, και θα «είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας μετέβη νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε η ανήλικη.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.