Φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου – Επιχειρούν και δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου.
Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026