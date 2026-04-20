Χαϊδάρι: Στο χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου – Τα νεότερα για την υγεία της

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πτώση μαθήτριας σε σχολείο στο Χαϊδάρι

Αγωνία επικρατεί για την πορεία της υγείας της 13χρονης μαθήτριας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του νοσoκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το κορίτσι αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Αγία Σοφία», η κατάστασή της εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους κι έτσι η μαθήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης της μαθήτριας – Στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός

Έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της μαθήτριας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, και θα «είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας μετέβη νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε η ανήλικη.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

