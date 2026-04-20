Τραμπ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν και αναμένεται να προσγειωθούν εντός των επόμενων ωρών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην New York Post Post, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Iρανούς ηγέτες, εφόσον επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε μια σύντομη συνέντευξη, απομακρύνοντας τις αμφιβολίες σχετικά με το αν οι διαπραγματεύσεις θα καταρρεύσουν. «Έτσι, θα υποθέσω ότι σε αυτό το σημείο κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου — στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ — βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Κατευθύνονται προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουν εκεί απόψε», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16.00 ώρα Ελλάδας).