Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Σε 18 λεπτά μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, προκειμένου να σωθεί ένα ανήλικο παιδί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έπρεπε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το kozanimedia, πρόκειται για ένα αγοράκι 6 ετών το οποίο χτύπησε στο κεφάλι σε χώρο νηπιαγωγείου της Κοζάνης.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., “Ζ”, Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

