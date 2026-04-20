ΚΑΕ Αμαρουσίου: «Καταγγείλαμε τον πρόεδρο της ΕΟΚ στα αρμόδια θεσμικά όργανα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΚΑΕ Μαρούσι

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέδωσε σήμερα (20/4) ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει ότι κατήγγειλε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, «… στα αρμόδια θεσμικά όργανα για παραβίαση του αθλητικού Νόμου 2725/1999, του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, για συμπεριφορές που επάγονται πειθαρχικές ποινές μέχρι ΙΣΟΒΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από κάθε δραστηριότητα στον αθλητικό χώρο».

Η ανακοίνωση του συλλόγου των βορείων προαστίων έχει ως εξής:

«Με συναίσθηση ευθύνης και απόλυτη τεκμηρίωση καταγγείλαμε τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της ΕΟΚ στα αρμόδια θεσμικά όργανα για παραβίαση του αθλητικού Νόμου 2725/1999, του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, για συμπεριφορές που επάγονται πειθαρχικές ποινές μέχρι ΙΣΟΒΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από κάθε δραστηριότητα στον αθλητικό χώρο.

Αυτή ήταν η αρχή, θα απευθυνθούμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να ελέγξουν το «αφεντικό» του Προμηθέα Πατρών, Ευάγγελο Λιόλιο και τα συγγενικά του πρόσωπα, αν καταστρατήγησαν τις σχετικές διατάξεις, που αφορούν τις μετοχικές συνθέσεις των ΚΑΕ.

Τέλος ο αρμόδιος Εισαγγελέας θα ελέγξει τις σχέσεις του Ευάγγελου Λιόλιου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και 3 συγκεκριμένους διαιτητές, τους οποίους εμπιστεύεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ και οι οποίοι έχουν δυναμιτίσει αγώνες, χαίροντας πειθαρχικής ασυλίας. Επίσης θα δώσουμε στοιχεία για τον Γ.Μ. για να διερευνηθεί η σχέση του με παλαίμαχους και εν ενεργεία διαιτητές.
Εμείς ως τεκμήρια για την καταγγελία μας έχουμε τα γραπτά μηνύματα του προέδρου, τα οποία θα αξιοποιηθούν αποδεικτικά γιατί τεκμηριώνουν παραβατικές πράξεις.

Ακούσαμε τις νομικές συμβουλές του δικηγόρου μας Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σύμφωνα με την νομική άποψη του οποίου ο Άρειος Πάγος τα θεωρεί νόμιμα αποδεικτικά μέσα.

Αλίμονο τα «προσωπικά» δεδομένα να συγκαλύπτουν μη σύννομες πρακτικές.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος αντί να γνωστοποιήσει μόνος του τα επίμαχα μηνύματα, προσπαθεί να τα αποκρύψει, ως δήθεν προσωπικά δεδομένα!

Τι ΦΟΒΑΤΑΙ ο Ευάγγελος Λιόλιος και απειλεί ότι θα μηνύσει για παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων την διοίκηση της ομάδας μας;!

Έχει την ψευδαίσθηση ότι θα φοβηθούμε!!!

Τα μηνύματά του και όχι μόνο, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά και εισαγγελικά όργανα.

Να γνωρίζει όμως ο Ευάγγελος Λιόλιος ότι το αδίκημα της ψευδούς καταμηνύσεως τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και από το Μάιο του 2024, όποιος καταδικάζεται σε δύο έτη και μια μέρα φυλάκιση, εκτίει την ποινή στη φυλακή».

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης