Boυλή: Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεωργαντά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Γεωργαντά σημειώθηκε κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας στη Βουλή, για την άρση της ασυλίας των κ. Χατζηβασιλείου και Αθανασίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και οι έντονοι διάλογοι έγιναν αντιληπτοί πίσω από τις κλειστές πόρτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο διάλογος

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε υψηλούς τόνους φώναξε προς τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά: «Έχω και άλλες ερωτήσεις. Θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;».

«Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο», είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια;; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς… Εμποδίζετε την εξέτασή του».