Boυλή: Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεωργαντά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κωνσταντοπούλου - Γεωργαντάς

Ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Γεωργαντά σημειώθηκε κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας στη Βουλή, για την άρση της ασυλίας των κ. Χατζηβασιλείου και Αθανασίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και οι έντονοι διάλογοι έγιναν αντιληπτοί πίσω από τις κλειστές πόρτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο διάλογος

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε υψηλούς τόνους φώναξε προς τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά: «Έχω και άλλες ερωτήσεις. Θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;».

«Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο», είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια;; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς… Εμποδίζετε την εξέτασή του».

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πρα...
20:51 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Κώστας Αρβανίτης: «Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανί...
20:15 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τοπικούς παράγοντες στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου της ΝΔ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από το Ηράκλειο της Κρήτης, τη συζήτηση του Προέδρου της ...
18:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος εκνευρισμός»

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την ανακοίνω...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης