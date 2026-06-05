Οργή στην Αργεντινή μετά τις δολοφονίες δύο εφήβων κοριτσιών – Επανέρχεται στο προσκήνιο η κρίση των γυναικοκτονιών

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Σοκ και οργή προκαλούν στην Αργεντινή οι δολοφονίες δύο εφήβων κοριτσιών, ηλικίας 14 και 17 ετών, των οποίων οι σοροί βρέθηκαν με διαφορά μόλις δύο ημερών. Οι υποθέσεις έχουν αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών και τις καταγγελίες ότι η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι έχει αποδυναμώσει τους μηχανισμούς προστασίας των θυμάτων.

Η 14χρονη Αγοστίνα Βέγκα βρέθηκε νεκρή το Σάββατο σε αγροτική περιοχή έξω από την πόλη Κόρδοβα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στις 23 Μαΐου και φέρεται να μετέβη με ταξί στην κατοικία του 33χρονου Κλαούντιο Μπαρελιέ, φίλου της οικογένειας. Ο άνδρας συνελήφθη μετά από μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας που φέρονται να την καταγράφουν να εισέρχεται στο σπίτι του χωρίς να εμφανίζεται αργότερα να αποχωρεί. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, αναφέρει ο Guardian.

Δεύτερη δολοφονία μέσα σε λίγες ημέρες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 28 Μαΐου, εντοπίστηκε η σορός της 17χρονης Ντούλσε Κάντια σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο στην επαρχία Μισιόνες.

Οι ιατροδικαστικές αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη είχε δολοφονηθεί αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της και ότι ο θάνατός της προήλθε επίσης από στραγγαλισμό.

Για την υπόθεση συνελήφθη 47χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία διατηρούσε ερωτική σχέση με την 17χρονη.

Στο επίκεντρο η πολιτική Μιλέι

Οι δύο υποθέσεις ήρθαν στο φως λίγες ημέρες πριν από την ετήσια πορεία «Ni Una Menos» («Ούτε μία λιγότερη»), που πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας.

Η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τις επιλογές της κυβέρνησης Μιλέι. Η κυβέρνηση έχει καταργήσει το Υπουργείο Γυναικών, Φύλου και Διαφορετικότητας, ενώ έχει περικόψει προγράμματα στήριξης γυναικών που υφίστανται έμφυλη βία.

Παράλληλα, εξετάζεται η κατάργηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας ως ξεχωριστής κατηγορίας από τον ποινικό κώδικα της χώρας.

Αντιδράσεις από οργανώσεις και νομικούς

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι γυναικοκτονίες έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φεμινιστικές συλλογικότητες αμφισβητούν αυτή την εικόνα.

Όπως υποστηρίζουν, πολλές υποθέσεις δεν καταγράφονται πλέον ως γυναικοκτονίες, ενώ η κατάργηση κρατικών δομών έχει περιορίσει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών.

Την ίδια ώρα, νέα υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στη χώρα. Μία 30χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, παρά το γεγονός ότι είχε ειδοποιήσει την αστυνομία ότι ο σύντροφός της την κρατούσε παρά τη θέλησή της. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της.