Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕE αυτή τη στιγμή – Αύριο έκτακτη τηλεδιάσκεψη

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Αεροπλάνο
Πηγή: Unsplash

Η Κομισιόν, μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Έβα Χρντσιρόβα, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή».

«Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα» τόνισε σημειώνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της Κομισιόν φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία γύρω από το θέμα, την ώρα μάλιστα που αυτή εντείνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κρίση στον τομέα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες.

Άτυπη τηλεδιάσκεψη

Αύριο, Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων».

Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης