Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕE αυτή τη στιγμή – Αύριο έκτακτη τηλεδιάσκεψη

Η Κομισιόν, μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Έβα Χρντσιρόβα, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή».

«Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα» τόνισε σημειώνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της Κομισιόν φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία γύρω από το θέμα, την ώρα μάλιστα που αυτή εντείνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κρίση στον τομέα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες.

Άτυπη τηλεδιάσκεψη

Αύριο, Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων».

Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.