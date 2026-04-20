Biased Beast: Ο πρώτος νικητής στο Your Face Sounds Familiar – «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση»

O Biased Beast βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πρωινό μετά τη νίκη του στο Your Face Sounds Familiar.

«Έχω κάνει μιούζικαλ, έχω κάνει και μπουζούκια. Ήμουν με την Πάολα για 4 χρόνια» περιέγραψε. «Τραγουδάω ξένα, ροκ και άγρια πράγματα» πρόσθεσε.

«Ήμουν 4 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ήθελα από μικρός να γίνω ηθοποιός. Ντρεπόμουν να τραγουδάω» ανέφερε ο καλλιτέχνης.

«Θέλω να προλάβω να συνεργαστώ με τους παλιούς, πριν φύγουν από τη ζωή. Όλες οι μπάντες, οι U2, ο Μικ Τζάκερ… Στην Ελλάδα πιστεύω ότι η Άννα Βίσση είναι στην κορυφή και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Από άνδρες μου αρέσει ο Σάκης Ρουβάς και ο Πέτρος Ιακωβίδης» είπε χαρακτηριστικά.