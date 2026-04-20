Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα σε λεωφορείο – Πώς της επιστράφηκαν

Μία τσάντα με πολύτιμο περιεχόμενο ξέχασε μία γιαγιά σήμερα το πρωί σε λεωφορείο, αλλά, ευτυχώς, η απροσεξία της δεν της κόστισε ακριβά, αφού ένας επιβάτης την εντόπισε και την παρέδωσε στον οδηγό, με αποτέλεσμα τελικά το αντικείμενο να επιστραφεί στην ιδιοκτήτρια.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (20/4) στη γραμμή 856, όταν η ηλικιωμένη κατέβηκε από το όχημα, αλλά ξέχασε μέσα την τσάντα της, που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε την τσάντα και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να την τοποθετήσει στο μπροστινό μέρος του οχήματος, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα την αναζητήσει.

Δεν πέρασαν πολλά λεπτά, όταν από το Κέντρο Συντονισμού της ΟΣΥ επικοινώνησαν με τον οδηγό, ρωτώντας εάν ότι είχε βρεθεί μια τσάντα στο όχημα.

Τα φρούτα, τα χρήματα και οι λίρες

Ο οδηγός έριξε μία ματιά στην τσάντα, διακρίνοντας μόνο ότι υπήρχαν κάποια φρούτα στο εσωτερικό της. Ωστόσο, κάτω από τα φρούτα βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, γεγονός που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπεύθυνης στάσης του.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε ότι δεν είχε μαζί της τσάντα, όταν πλέον έφτασε στο σπίτι της και αμέσως ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό της τσάντας.

Τελικά, οι αρχές παρέδωσαν την τσάντα με το πολύτιμο περιεχόμενο στην ηλικιωμένη. Η υπόθεση θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη, αν δεν υπήρξε η άμεση αντίδραση επιβατών και εργαζομένων.