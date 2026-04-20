Κρεμλίνο: Η Ρωσία δεν είναι μεσολαβητής στον πόλεμο του Ιράν – Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αν χρειαστεί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πεσκόφ
Φωτογραφία: AP

Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη Δευτέρα την ελπίδα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στις οποίες εμπλέκεται το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι, αν και δεν εκτελεί χρέη μεσολαβητή στην παρούσα φάση, παραμένει έτοιμη να συνδράμει εάν της ζητηθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

«Μπορούμε να δούμε ότι η κατάσταση στον Κόλπο παραμένει εύθραυστη και απρόβλεπτη. Ελπίζουμε ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα συνεχιστεί και ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση προς ένα στρατιωτικό σενάριο», σημείωσε.

Η στάση της Ρωσίας

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία δεν συμμετέχει άμεσα στη διαμεσολάβηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ο Πεσκόφ τόνισε τη διάθεση της Μόσχας να διευκολύνει την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης.

«Η Ρωσία δεν είναι επί του παρόντος μεσολαβητής στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια για να διευκολύνουμε μια ειρηνική επίλυση και να βοηθήσουμε στην επίτευξη μιας συμφωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

