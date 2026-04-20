Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου για τις οπτικές ίνες μετά την κατάρρευση του τοιχίου – Δείτε βίντεο

Ο απόλυτος πανικός σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (20/04) το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου προκλήθηκε καθίζηση εν μέσω τεχνικών εργασιών οπτικών ινών στην περιοχή του εργοταξίου για την ανάπλαση των Στάβλων Παπάφη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οχήματα να βρεθούν κυριολεκτικά στο χείλος του δρόμου, αλλά και ένα ακόμη να πέφτει μέσα στο εργοτάξιο.

Για την υπόθεση, έχει συλληφθεί ένας 28χρονος, υπεύθυνος του έργου για τις οπτικές ίνες. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Κατέρρευσαν μάλιστα και τα προστατευτικά μεταλλικά τοιχία που υπήρχαν στα όρια του εργοταξίου, ενώ μία κολόνα ηλεκτρισμού έχει κυριολεκτικά βυθιστεί, παίρνοντας επικίνδυνη κλίση.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ενώ επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης, σύμφωνα με τη voria.gr.

Όπως περιέγραψε κάτοικος της περιοχής στο thestival.gr, αρχικά ακουγόταν ο θόρυβος από τις εργασίες για την αφαίρεση τμήματος ασφάλτου. Ο θόρυβος αυτός κάποια στιγμή σταμάτησε και όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι, το τοιχίο είχε ήδη υποχωρήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση του ΙΧ στο εργοτάξιο έγινε αρκετή ώρα αργότερα.