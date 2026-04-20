Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξαν τις ακτές – Αναφορές για «ανθρώπινες απώλειες και ζημιές»

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός της Ιαπωνίας, με την Πρωθυπουργό να συγκροτεί ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, καθώς η ένταση του σεισμού αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και τα πρώτα κύματα τσουνάμι άρχισαν να χτυπούν την ακτογραμμή.

Η Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο έγινε η πρώτη γυναίκα ηγέτης της χώρας, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν άμεσα τις εστίες τους.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Προς το παρόν, έχουμε λάβει αναφορά ότι “επιβεβαιώνονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές“, αλλά από εδώ και πέρα θα λαμβάνουμε λεπτομερείς αναφορές και θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της καταστροφής».

Αναθεώρηση των Ρίχτερ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ – η προηγούμενη μέτρηση ήταν 7,4.

H αντίστοιχη υπηρεσία των ΗΠΑ (NOAA και USGS) κατέγραψε τη δόνηση στα 7,4 Ρίχτερ.

Στην ιδιότυπη ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης (0 έως 7), ο σεισμός καταγράφηκε ως 5+.

Τα πρώτα τσουνάμι

Σύμφωνα με την JMA, τα πρώτα κύματα τσουνάμι έχουν ήδη φτάσει στις ακτές, με το μεγαλύτερο ύψος να καταγράφεται μέχρι στιγμής στα 80 εκατοστά.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η προειδοποίηση ότι τα κύματα μπορεί να φτάσουν έως και τα 3 μέτρα.

Οι καταγραφές των κυμάτων ανά περιοχή, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK:

Κούτζι (Νομός Ιουάτε): 80 εκ.

Μιγιάκο (Νομός Ιουάτε): 40 εκ.

Χατσινόχε (Νομός Αομόρι): 30 εκ.

Ουρακάουα (Νομός Χοκάιντο): 20 εκ.

Συναγερμός στα λιμάνια και έλεγχοι σε πυρηνικούς σταθμούς

Εικόνες από το δίκτυο NHK έδειξαν πλοία να εγκαταλείπουν εσπευσμένα το λιμάνι Χατσινόχε στον νομό Αομόρι, κατευθυνόμενα προς την ανοιχτή θάλασσα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πάγια πρακτική ασφαλείας, καθώς τα πλοία είναι πιο ασφαλή σε βαθιά νερά, σε αντίθεση με τις ακτές όπου το τσουνάμι υψώνεται και γίνεται καταστροφικό λόγω των ρηχών υδάτων.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η πυρηνική ασφάλεια.

Η εταιρεία Tohoku Electric Power Co. ανακοίνωσε πως διεξάγονται έλεγχοι στον πυρηνικό σταθμό Οναγκάουα στον νομό Μιγιάγκι, για να διαπιστωθούν τυχόν επιπτώσεις.

Αν και δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή πυρηνικοί σταθμοί στις βορειοανατολικές περιοχές του Χοκάιντο και του Τοχόκου, οι εταιρείες Hokkaido Electric Power Co. και Tohoku Electric διαθέτουν αρκετές εγκαταστάσεις στην περιοχή που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και παρακολουθούνται στενά.