Σοκ στη Μελβούρνη: 12χρονος παγιδεύτηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για 350 μέτρα – Δείτε το βίντεο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μελβούρνη

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει έναν 12χρονο μαθητή να παγιδεύεται στις πόρτες σχολικού λεωφορείου και να σύρεται για εκατοντάδες μέτρα σε δρόμο της Μελβούρνης.

Ο μικρός Ναθάνιελ βρισκόταν καθ’ οδόν για το σχολείο του στις 16 Μαρτίου, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, όταν η τσάντα του και το δεξί του χέρι παγιδεύτηκαν στις αυτόματες πόρτες του σχολικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 12χρονος σύρθηκε στον δρόμο για περίπου 350 μέτρα, μέχρι που ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

Η μητέρα του, Γκρέις, μιλώντας στην εκπομπή Today Show, περιέγραψε τη στιγμή ως εφιαλτική.

«Ως παιδί δεν συνειδητοποιείς πραγματικά τη σοβαρότητα του περιστατικού, αλλά ως γονιός και ως μητέρα ξέρω πόσο επικίνδυνο ήταν. Και ξέρετε, θα μπορούσε να είχε πεθάνει», τόνισε.

«Όλο του το σώμα ήταν έξω από την πόρτα και ο οδηγός δεν έλεγξε τους καθρέφτες του και απλώς ξεκίνησε με το παιδί έξω».

Βίντεο

Η Γκρέις ανέφερε ότι ο γιος της αρχικά ήταν σε κατάσταση σοκ για να αντιδράσει, αλλά όταν το λεωφορείο άρχισε να κινείται, αντέδρασε άμεσα προσπαθώντας να κρατήσει τα πόδια του ψηλά για να μην τραυματιστεί σοβαρά.


«Ειλικρινά, αν ήταν πιο ψηλός μαθητής ή πιο αδύναμος, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να κρατηθεί, για την απόσταση αυτή, στο πλάι ενός λεωφορείου που κινούνταν με αυτή την ταχύτητα», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο μοναδικός λόγος που το παιδί απεγκλωβίστηκε ήταν επειδή το λεωφορείο σταμάτησε στην επόμενη στάση.

Τεχνικό ζήτημα και ερωτήματα ασφαλείας

Η μητέρα του Ναθάνιελ εξήγησε ότι το όχημα, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Ventura Bus Lines, είχε κριθεί κατάλληλο για κυκλοφορία και επέστρεψε κανονικά στους δρόμους μετά το περιστατικό.

Όπως δήλωσε: «Η πίσω πόρτα έχει μόνο έναν αισθητήρα στο κέντρο της, και ο Ναθάνιελ είχε παγιδευτεί κάτω από τον αισθητήρα, οπότε δεν ενεργοποιήθηκε κανένας συναγερμός».

«Ωστόσο, η πόρτα δεν είχε κλείσει πλήρως. Το χέρι του είχε παγιδευτεί. Θα περίμενες ότι αυτό θα ήταν ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας του λεωφορείου, να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιπλέον συναγερμός για κάτι τέτοιο».

Ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 12χρονος αντιμετωπίζει πλέον έντονα ψυχολογικά προβλήματα μετά το περιστατικό και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικούς.

«Δεν μπορεί πλέον να παίρνει το λεωφορείο μόνος του. Παθαίνει κρίσεις πανικού όταν βλέπει λεωφορείο», επεσήμανε.

