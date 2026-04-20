Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά την διάρκεια εργασιών – Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/04) στο χώρο των πρώην στάβλων Παπάφη στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας «Γειτονιά Παπάφη».

Στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.