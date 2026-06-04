Νάσος Αθανασίου: Συγκλόνισε ο επικήδειος του γιου του – «Ήσουν πάντοτε πλάι μου σαν ένας πυρσός αγάπης»

Συγκλόνισε ο επικήδειος λόγος του γιού του Νάσου Αθανασίου κατά τη διάρκεια της κηδείας του. Ο Τίμος Αθανασίου, κρατώντας από τους ώμους την κόρη που στεκόταν δίπλα του και βαθιά συγκινημένος, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης απευθυνόμενος στον πατέρα του, τον οποίο όπως φαίνεται λάτρεψε και θαύμασε όσο κανέναν.

«Πατέρα ήσουν πάντοτε πλάι μου, σαν πυρσός αγάπης. […] Το όνομά σου σαν μία δάδα σε μία λαμπαδηδρομία που δεν θα τερματίσει. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να γίνω ο ένας πατέρας αντάξιός σου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τίμος Αθανασίου

Συντετριμμένη ήταν η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου, Εύη, και η κόρη του, Ελένη, ενώ στα πρόσωπα συγγενών φίλων και συναδέλφων του Νάσου Αθανασίου, ήταν ζωγραφισμένη η θλίψη στα πρόσωπά τους και χαραγμένη στο βλέμμα τους. Όλοι μιλούν για έναν αυτοδημιούργητο πετυχημένο δημοσιογράφο και μετέπειτα βουλευτή, μα πάνω από όλα για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για το ήθος του και την ταπεινότητά του. Ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης που με περίσσευμα αγάπης και αφοσίωσης, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε από τα λόγια καρδιάς του γιου του.