Εξάρχεια: Ζημιές σε περιπολικό όχημα του Δήμου Αθηναίων στη Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων – ΦΩΤΟ

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ζημιές σε περιπολικό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων προκάλεσαν άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου (18/4) επί της οδού Σόλωνος, στα Εξάρχεια.

Το συγκεκριμένο όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ενώ κανένας εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων» τονίζει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

