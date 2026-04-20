Αγωνία για 44χρονη που αγνοείται στο Ηράκλειο – Ο γιος της δήλωσε την εξαφάνιση

Έρευνες για τον εντοπισμό μίας 44χρονης, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από την Κυριακή, διενεργούν οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Την εξαφάνιση της 44χρονης δήλωσε ο 20χρονος γιος της, ο οποίος ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της από χθες Κυριακή, δεν απαντά στις τηλεφωνικές του κλήσεις και δεν έχει δώσει σημεία ζωής, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος ανησύχησε ιδιαίτερα όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του παρέμενε άφαντη για ώρες, χωρίς να έχει ενημερώσει για τις κινήσεις της.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένο να εκδικαστεί υπόθεση που αφορά την ίδια και τον πρώην σύζυγό της, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.