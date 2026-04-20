ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας

Ομόφωνη εισήγηση διατύπωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, σχετικά με τη δικογραφία που αφορά παρεμβάσεις τους για επιδοτήσεις παραγωγών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βουλευτές της ΝΔ, νωρίτερα, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ζήτησαν από την Επιτροπή να αρθεί η ασυλία τους.

Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, απέστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή, που δημοσιοποίησε και στο οποίο αναφέρει: «Δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου. Προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε […]. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στη δήλωση- υπόμνημα μίας σελίδας προς την Επιτροπή, αναφέρεται αναλυτικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε για παραγωγό, επισημαίνοντας: «Κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της ΕΕ».

Ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, από την πλευρά του, επέλεξε να εμφανιστεί αυτοπρόσωπος στην Επιτροπή και ζήτησε και αυτός την άρση ασυλίας του. Κατά την προσέλευσή του και συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί πρώτα στην Επιτροπή σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα, υπογραμμίζοντας όμως ότι από τα αναφερόμενα σε αυτόν δεν προκύπτει κάποιο αδίκημα. Απορώ, είπε, πώς στάλθηκε μια τέτοια δικογραφία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το να επικοινωνεί ένας βουλευτής με την Διοίκηση για υποθέσεις πολιτών, αυτό εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα.

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση την ερχόμενη Τετάρτη, μαζί με τις άλλες υποθέσεις των 11 βουλευτών της ΝΔ, που η Επιτροπή, επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους, όπως και οι ίδιοι ζήτησαν.

