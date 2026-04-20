Τραγωδία με νεκρό 51χρονο σε τροχαίο στην Πέλλα

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 51χρονο συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (19/4) στην Πέλλα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα περίπου στις 16.45, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης-Όρμας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 51χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν ο 51χρονος να χάσει την ζωή του και να τραυματιστεί η 57χρονη γυναίκα που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.