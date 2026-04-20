Άδωνις Γεωργιάδης: Καταθέτω μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά – «Σε θέματα ηθικής τάξεως δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου»

Μήνυση και αγωγή σε βάρος του Μάριου Σαλμά καταθέτει εντός της εβδομάδας ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, τονίζοντας πως «σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής της προσωπικότητας δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου».

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μάριου Σαλμά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε αρχικά ότι «επειδή ο κ. Σαλμάς υπήρξε πρώην υπουργός Υγείας της ΝΔ επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου και επειδή υπήρξε συνάδελφός μου βουλευτής της ΝΔ για πολλά χρόνια θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του. Λυπάμαι γι’ αυτά που είπε, γι’ αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου, του καταθέτουν μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή γι’ αυτά τα οποία είπε και θα μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής της προσωπικότητας δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου».

«Προέβη σε εξαιρετικά προσβλητικό δημόσιο ισχυρισμό για την ηθική μου συγκρότηση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο μαζί του, θα προτιμήσω αυτή του τύπου η αντιπαράθεση να γίνει στα δικαστήρια» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «με έχουν ελέγξει οι πάντες, δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Σέβομαι ότι είχε εκλεγεί βουλευτής της ΝΔ. Στα δικαστήρια θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει».

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως «όπως όλοι οι θεσμοί, κρίνονται στην εφαρμογή τους. Δεν εξαιρείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού; Ναι, με βάζουν είναι η απάντηση και το λέω δημόσια».

Για την υπόθεση Λαζαρίδη

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά έγιναν αλλεπάλληλα σφάλματα, δεν έχω λόγο να τα αποκρύψω».

«Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε μία πολύ ισορροπημένη συνέντευξη. Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένα σπουδαίο πολιτικό μέγεθος, ξέρει να χειρίζεται αυτά τα θέματα, έχει ταλέντο. Χρήζει σεβασμού. Ο κ. Λαζαρίδης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκανε λάθος» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Μία συμβουλή, όταν είσαι πολύ εκνευρισμένος, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αφήσει από το χέρι το κινητό σου. Δεν τον εκφράζει αυτό το tweet».