Λιοσίων: Δίωξη για 2 κακουργήματα στον οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα ασκήθηκε στον 16χρονο Σουδανό, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε με τη μηχανή που οδηγούσε μία μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων. Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και τα άλλα τρία πρόσωπα, που σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη μαθήτρια εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, όταν ο 16χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί. Ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του καθώς είχε ταυτοποιηθεί και είχε σφίξει ο κλοιός γύρω του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο 16χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στη συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

«Έπεσαν κάτω, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν σταμάτησαν κι εγώ προσπάθησα να τους σταματήσω απλώς περνούσαν άλλα αυτοκίνητα από μπροστά και φοβήθηκα ότι θα γίνει άλλη ζημιά» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί εντόπισαν εγκαταλελειμμένη και την μοτοσικλέτα.