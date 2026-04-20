Ιαπωνία: Φόβοι για «μέγα-σεισμό» μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Ο στρατός στους δρόμους, υποβαθμίστηκε ο κίνδυνος για τσουνάμι

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται η Ιαπωνία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (JMA) εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση για την πιθανότητα εκδήλωσης ενός «μέγα-σεισμού».

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε τη Δευτέρα, το μέγεθος της οποίας αναθεωρήθηκε επισήμως προς τα πάνω δύο φορές, από 7,4 σε 7,5 και τώρα σε 7,7 βαθμούς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της JMA.

Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο σεισμός καταγράφεται στους 7,5 βαθμούς.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:52 (τοπική ώρα) ανοιχτά των ακτών του Σανρίκου, στον νομό Ιουάτε, με εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

Η έντασή του έφτασε το επίπεδο «άνω του 5» στην ιαπωνική κλίμακα 0-7 στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Φόβοι για «μέγα-σεισμό»

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένη πιθανότητα μιας κολοσσιαίας δόνησης κατά μήκος δύο υποθαλάσσιων τάφρων στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η προειδοποίηση καλύπτει 182 πόλεις και κωμοπόλεις, εκτεινόμενη από το Χοκάιντο μέχρι την Τσίμπα.

«Οι κάτοικοι σε επτά νομούς θα πρέπει να προετοιμαστούν για καταστροφή και να παρακολουθούν κάθε νεότερη ενημέρωση», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα πρώτα τσουνάμι

Παράλληλα, τα πρώτα κύματα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές.

Στο λιμάνι Κούτζι του Ιουάτε καταγράφηκε κύμα 80 εκατοστών με τη στάθμη να συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ κύματα 40 εκατοστών έπληξαν το Μιγιάκο, το Χατσινόχε και το Ουρακάουα.

Αν και οι αρχικές προειδοποιήσεις αφορούσαν κύματα έως 3 μέτρα, αργότερα υποβαθμίστηκαν σε «οδηγίες» (advisories, κίτρινο χρώμα) για κύματα έως 1 μέτρο.

«Το δεύτερο και το τρίτο κύμα θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα από το πρώτο. Προτρέπουμε τους κατοίκους που έλαβαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι να εκκενώσουν τις περιοχές μέχρι να αρθούν οι προειδοποιήσεις», δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Το ιαπωνικό σύστημα για τσουνάμι

Η Ιαπωνία χρησιμοποιεί ένα σύστημα κυρίως τριών επιπέδων για το τσουνάμι:

Μείζων Προειδοποίηση (Major Tsunami Warning): Κύματα άνω των 3μ. – Άμεση εκκένωση (χρώμα μωβ)

(Major Tsunami Warning): Κύματα άνω των 3μ. – Άμεση εκκένωση (χρώμα μωβ) Προειδοποίηση (Tsunami Warning): Κύματα έως 3μ. – Εντολή εκκένωσης (χρώμα πορτοκαλί)

(Tsunami Warning): Κύματα έως 3μ. – Εντολή εκκένωσης (χρώμα πορτοκαλί) Οδηγία (Tsunami Advisory): Κύματα έως 1μ. – Απομάκρυνση από τη θάλασσα (χρώμα κίτρινο)

Εκκενώσεις και κινητοποίηση του στρατού

Μέχρι τις 18:45 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, είχε δοθεί εντολή εκκένωσης σε 171.957 κατοίκους στους νομούς Χοκάιντο, Αομόρι, Ιουάτε, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα.

Ο στρατός έχει ήδη αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές.



Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Οκτώβριο, συγκρότησε αμέσως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και δήλωσε αρχικά στην πλατφόρμα Χ: «Αυτή τη στιγμή, λάβαμε μια αναφορά ότι “ανθρώπινες και υλικές ζημιές επιβεβαιώνονται επί του παρόντος“, αλλά από εδώ και στο εξής, θα λαμβάνουμε λεπτομερείς αναφορές και θα αντιμετωπίσουμε την απόκριση στην καταστροφή».



Στην επόμενη ανάρτησή της, σχετικά με τον σεισμό, δεν υπήρχε η συγκεκριμένη αναφορά για «ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές».

Πυρηνική ασφάλεια και προβλήματα στις μεταφορές

Η Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ανακοίνωσε ότι δεν παρατηρήθηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς Φουκουσίμα Νταΐτσι και Ντάινι, ούτε αλλαγή στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στους σταθμούς Χιγκασιντόρι και Οναγκάουα.

Στις μεταφορές, οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας (Shinkansen) διέκοψαν τα δρομολόγιά τους σε μεγάλο μέρος του δικτύου Tohoku, Yamagata και Akita, ενώ τα τοπικά τρένα στο Ιουάτε έχουν ακινητοποιηθεί.

Αντίθετα, τα αεροδρόμια Σεντάι και Σιν-Τσιτόσε λειτουργούν κανονικά.

Η σκιά του 2011

Ο τωρινός συναγερμός στην Ιαπωνία ξυπνά εφιαλτικές μνήμες, καθώς έχουν περάσει μόλις 15 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011, που στοίχισε τη ζωή σε 22.000 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από: NHK, Kyodo News, Sky News