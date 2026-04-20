Συνολικά 52 δασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο – Οι περισσότερες οφείλονται σε αμέλεια

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΦΩΤΟ αρχείου
ΦΩΤΟ αρχείου

Συνολικά 52 δασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με πηγές ενημέρωσης να τονίζουν ότι η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Έγιναν συλλήψεις, βεβαιώθηκαν πρόστιμα

Οι ίδιες πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών. Όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβη σε συλλήψεις και επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έγκαιρη απόκριση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δυνάμεων συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών στο πεδίο. Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

