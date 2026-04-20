Ένα δισ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο από το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων του «Πούτιν» – Δεσμεύτηκαν βίλες, αυτοκίνητα, ξενοδοχείο και… τάνκερ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, «Πούτιν», καρέκλα

Ζημιά 1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο προκάλεσε σε 8 χρόνια το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων του «Πούτιν», που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την εγκληματική δράση των μελών της οργάνωσης. Τα ευρήματα για τους συλληφθέντες αλλά και ασύλληπτα μέλη είναι αποκαλυπτικά.

Στην κατοχή των δύο αρχηγικών μελών, που είναι ήδη προφυλακισμένοι με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», αλλά και άλλων φερόμενων ως μελών βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν:

  • 42 ακίνητα πολυτελή μεζονέτες
  • αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο
  • 26 πολυτελή αυτοκίνητα
  • επτά σκάφη εκ των οποίων τρία τάνκερ.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.

Η εγκληματική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από το 2018 με ζημία για το δημόσιο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. 

Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

