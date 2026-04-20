Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το ελληνικό Clasico στις 50 κορυφαίες αντιπαλότητες στον κόσμο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός

Χωρίς αμφιβολία το ποδόσφαιρο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τις ιστορικές του αντιπαλότητες. Κάθε μεγάλη ομάδα έχει τον αντίπαλό της. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει μέχρι το τέλος του ποδοσφαίρου.

Αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα, στο πλαίσιο μίας υγιούς, αθλητικής ή ακόμα και πολιτιστικής οπτικής, αυξάνει την αξία του κορυφαίου αθλήματος στον κόσμο, δημιουργεί τη μοναδική γοητεία.
Ελάχιστα έχει σημασία το επίπεδο του πρωταθλήματος, η χώρα, η ήπειρος.

Από τη Νότια Αφρική, στη Νότια Αμερική και φυσικά στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ποδόσφαιρο, υπάρχει και αντιπαλότητα.

Το ελληνικό Clasico, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα που παρουσίασε (20/4) η ισπανική εφημερίδα «Marca», με τις 50 κορυφαίες αντιπαλότητες στον κόσμο.

Ανάμεσα τους-μεταξύ άλλων-φυσικά το Superclasico (Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ), το Clasico (Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης), το Derby della Madonnina (Ίντερ-Μίλαν), το Old Firm (Σέτικ-Ρέιντζερς), το Der Klassiker (Μπάγερν-Ντορτμουτν), το De Klassieker (Άγιαξ-Φέγενορντ), το Paulista Derby (Κορίνθιανς-Παλμέιρας) και το Derbi Eterno (Ερυθρός Αστέρας-Πατριζάν).

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης