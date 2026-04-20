Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το ελληνικό Clasico στις 50 κορυφαίες αντιπαλότητες στον κόσμο

Χωρίς αμφιβολία το ποδόσφαιρο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τις ιστορικές του αντιπαλότητες. Κάθε μεγάλη ομάδα έχει τον αντίπαλό της. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει μέχρι το τέλος του ποδοσφαίρου.

Αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα, στο πλαίσιο μίας υγιούς, αθλητικής ή ακόμα και πολιτιστικής οπτικής, αυξάνει την αξία του κορυφαίου αθλήματος στον κόσμο, δημιουργεί τη μοναδική γοητεία.

Ελάχιστα έχει σημασία το επίπεδο του πρωταθλήματος, η χώρα, η ήπειρος.

Από τη Νότια Αφρική, στη Νότια Αμερική και φυσικά στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ποδόσφαιρο, υπάρχει και αντιπαλότητα.

Το ελληνικό Clasico, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα που παρουσίασε (20/4) η ισπανική εφημερίδα «Marca», με τις 50 κορυφαίες αντιπαλότητες στον κόσμο.

Ανάμεσα τους-μεταξύ άλλων-φυσικά το Superclasico (Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ), το Clasico (Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης), το Derby della Madonnina (Ίντερ-Μίλαν), το Old Firm (Σέτικ-Ρέιντζερς), το Der Klassiker (Μπάγερν-Ντορτμουτν), το De Klassieker (Άγιαξ-Φέγενορντ), το Paulista Derby (Κορίνθιανς-Παλμέιρας) και το Derbi Eterno (Ερυθρός Αστέρας-Πατριζάν).