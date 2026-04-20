Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών

Στην κυβέρνηση περιμένουν και τα στοιχεία για το υπερπλεόνασμα ώστε να προχωρήσουν στην ανακοίνωση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που σήμερα έγινε στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε πως «κατ’ αρχάς θα περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία για το ενδεχόμενο υπερπλεόνασμα. Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ας περιμένουμε να έχουμε τα νέα και τότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Λίγη υπομονή. Έχουμε πει ότι τα προηγούμενα μέτρα δεν ήταν και τα τελευταία, σίγουρα, ειδικά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο και αβοήθητο, ειδικά όταν βλέπουμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει και σημαντικές παρεπόμενες συνέπειες».

Κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είπε πως ήταν «αναπόφευκτη εξέλιξη» η παραίτησή του και πρόσθεσε ότι «θεωρείται λήξαν το θέμα». Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη για την ουσία του θέματος και την επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο» και σημείωσε πως «καλό είναι να σταματήσει η διαδικασία προσωπικών επιθέσεων», διότι, όπως είπε, «δεν προσφέρει κάτι». Χαρακτήρισε, «ατυχέστατη και λάθος κίνηση» την κοινοποίηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη ανάρτησης για την κυβέρνηση και τη Ντόρα Μπακογιάννη, και τόνισε ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν», καθώς αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι ο ίδιος κατέβασε την εν λόγω ανάρτηση.

«Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση, ξεκάθαρα, και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα. Νομίζω ότι όλο αυτό έγινε λόγω και της πίεσης εκείνων των ωρών και των ημερών. Το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε καν να πούμε αν είναι λογικό ή αν επιτρέπεται, σε επίπεδο εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας βουλευτών που αναφέρονται στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως πρέπει να γίνει σεβαστό το ότι οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους, όχι επειδή είναι ένοχοι, αλλά επειδή πιστεύουν ότι είναι αθώοι και θέλουν να αποδείξουν την αθωότητα τους.

Σε ερώτηση σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου απάντησε ότι όσα δημοσίευσε κυριακάτικη εφημερίδα είναι μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα την πρόταση που θα καταθέσει στη Βουλή.

Δήλωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν το 2027 και πως αυτό είναι συνεπές και με τις συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

«Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς εκφράζοντας και προσωπικές απόψεις»

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς εκφράζοντας και προσωπικές απόψεις και θεωρώ ότι πολλοί εξ αυτών ως προς την κατάτμηση δικογραφιών, τη σαλαμοποίηση, ως προς την ταχύτητα κρίσης, ως προς τις επιλεκτικές διαρροές απηχούσαν απόψεις πολλών εξ ημών και εξ υμών, δηλαδή και των δημοσιογράφων και των πολιτών. Σπεύδω να τονίσω ξανά ότι δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον πρωθυπουργό οποιαδήποτε επίθεση κατά της δικαιοσύνης και αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Άλλο πράγμα να εκφράζεις εύλογους, θεωρώ, προβληματισμούς και άλλο να επιτίθεσαι στη Δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βαρκελώνη, σχολίασε πως «ο κ. Ανδρουλάκης περιορίστηκε στο βίντεο στο TikTok και στη σέλφι με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, δεν είχαμε κάποια δημόσια παρέμβαση» και σημείωσε: «Καλό είναι, και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να τοποθετείται όχι μόνο για τα θέματα του δικού του χώρου, αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας, δεδομένων και κάποιων θέσεων που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Σάντσεθ και σε σχέση με τη γείτονα χώρα».

Για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Αναφορικά με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου οφείλεται σε καθαρά τεχνικούς λόγους και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που θα παραδώσει και την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως παρέδωσε τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα γίνουν και οι μελέτες για την επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά.

Σε ερώτηση για τα όσα είπε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ότι υπάρχει συνεννόηση της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, προκειμένου να μην γίνει το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση» και η κυβέρνηση περίμενε με σεβασμό τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση στηρίζει πλέον τον κ. Αγγελούδη και όχι τον κ. Ζέρβα ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Αγγελούδης είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση οφείλει να συνεργαστεί με το σύνολο των αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκουν. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2027, οπότε ας μην βιαζόμαστε», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επιτάχυνση μεγάλων έργων και επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα

«Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο βουλευτής Αθανάσιος Καββαδάς», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση και πρόσθεσε ότι «θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της ορκωμοσίας του νέου υφυπουργού».

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil, Energean & Helleniq Energy και της εταιρείας Stena Drilling για την έναρξη της γεώτρησης στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

«Το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν 50 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία, καθώς, εφόσον επιβεβαιωθούν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου και καταστεί δυνατή η εμπορική εκμετάλλευση, θα προσδώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον το 40% των κερδών θα κατευθύνεται στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα αναμένεται η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες, σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 4 Μαΐου το σχέδιο νόμου που αφορά στην αδειοδότηση παρόχων περιφερειακών καναλιών.

«Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγουμε μέσα σε λίγους μήνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βασική μας επιδίωξη είναι να ρυθμίσουμε μέσω αυτής της πρωτοβουλίας το πεδίο αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Να βάλουμε τάξη, δηλαδή, στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με τη λειτουργία των αντίστοιχων μητρώων. Για τον σκοπό αυτό τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, τόσο για να μπορούν να λάβουν άδεια οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί όσο και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια. Το σχέδιο νόμου διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας στα περιφερειακά κανάλια για δημοσιογράφους και μη, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιπλέον θέσεις εργασίας».

Ο υφυπουργός τόνισε ότι αρμόδιο για τη διαδικασία αδειοδότησης και μετέπειτα εποπτείας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου ο εποπτικός ρόλος, όπως είπε, ενισχύεται σημαντικά.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι από τα κονδύλια της τάξεως των 320 εκατομμυρίων ευρώ του καθεστώτος των μεγάλων επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου δημιουργούνται 700 νέες θέσεις απασχόλησης.

Διευκρίνισε ότι οι επενδύσεις αυτές αφορούν «τους τομείς των data centers, logistics, αγροδιατροφής, χαρτοβιομηχανίας, αλουμινίου, υφασμάτων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, τσιμεντοβιομηχανίας και της ενέργειας» και ότι «τα περισσότερα από τα μισά κονδύλια κατευθύνονται στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, ενώ ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος».

«Η αξιολόγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε με συνέπεια και αξιοπιστία μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός σήμερα στις 16:30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του τέταρτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Για το flyover ανέφερε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, «με τον ρυθμό υλοποίησης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ταχύς», και πρόσθεσε:

«Το εμβληματικό αυτό έργο ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 462,7 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση 12,5 χιλιομέτρων οδικού δικτύου από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο των Μουδανιών. Το φυσικό αντικείμενο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 50%, με τις εργασίες να εκτείνονται στο μεγαλύτερο μήκος της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Η πρόοδος είναι ορατή, καθώς η γέφυρα Τ1 έχει αποκτήσει τα πρώτα 600 μέτρα του φορέα της και έχουν ξεκινήσει εργασίες με το δεύτερο καλούπι. Οι εκσκαφές ορυγμάτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 95%. Η χωρητικότητα του οδικού άξονα θα διπλασιαστεί από τα 5.000 στα 10.000 αυτοκίνητα, διαθέτοντας συνολικά έως και 10 λωρίδες κυκλοφορίας σε κρίσιμα σημεία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027».

Σχετικά με τις 17 νέες σχολικές μονάδες σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και πρόσθεσε:

«Το έργο καλύπτει τις ανάγκες χιλιάδων μαθητών σε δήμους όπως της Καλαμαριάς, του Παύλου Μελά και της Θέρμης, περιλαμβάνοντας μονάδες από νηπιαγωγεία έως μουσικά λύκεια και άνω. Μετά την παράδοση, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών για 26 έτη, διασφαλίζοντας την άρτια κατάσταση των σχολικών κτιρίων».

Αναφερόμενος στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι σήμερα κυκλοφορούν 510 λεωφορεία, καλύπτοντας περίπου το 80% του στόλου, έναντι του 41% το 2019, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική ανανέωση, με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων να μειώνεται στα 7,8 έτη από 14,5 έτη το 2019, με την άφιξη 100 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στα τέλη Απριλίου, και συνέχισε:

«Τον Ιούλιο αναμένεται η παραλαβή των πρώτων 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων για τον ΟΑΣΘ. Στο μεταξύ, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες Μπράιγ στις στάσεις ΟΑΣΘ, ενώ στόχος είναι οι 1.000 πινακίδες έως το τέλος του έτους».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι και ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο, που διαρκεί 11 λεπτά και εξυπηρετεί, ως επί το πλείστον, τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στοιχεία από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026.

«Εντός γηπέδων βεβαιώθηκαν 80 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις, ενώ εκτός γηπέδων βεβαιώθηκαν 18 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις», είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Όσον αφορά στον απολογισμό δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, από την έναρξη λειτουργίας της, δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου 2024 έως και τις 16 Απριλίου 2026, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας επιλήφθηκε συνολικά 25 υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 64 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 52, ενώ συνολικά 13 προφυλακίστηκαν. Παράλληλα, αποδομήθηκαν τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στους φορείς καινοτομίας της πόλης που καθιστούν τη Θεσσαλονίκη κόμβο καινοτομίας, που εξελίσσεται, με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το Νόησις, το ThessINTEC και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Τόνισε, μάλιστα, ότι για “κάθε 1 ευρώ που παίρνει από το κράτος, το ΕΚΕΤΑ παράγει 14 ευρώ άμεσα και 20 έμμεσα, αντλώντας το 88% των εισόδων του από ανταγωνιστικά προγράμματα”, και πρόσθεσε ότι το νέο εμβληματικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ για την τεχνητή νοημοσύνη, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, θα φιλοξενεί περίπου 150 ερευνητές. «Η πόλη προσελκύει παγκόσμιους κολοσσούς όπως Pfizer, Deloitte, Deutsche Telekom, Accenture, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα έργα του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της πόλης.

«Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκτελείται η επέκταση του προβλήτα VI στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων του από πλευράς logistics», είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Χάρη στις παρεμβάσεις, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα εμπορικά πλοία, ακόμη και τις μεγαλύτερες κατηγορίες, με χωρητικότητα άνω των 20.000 εμπορευματοκιβωτίων, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα έργα υπολογίζεται πως θα δημιουργήσουν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο».