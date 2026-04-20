Λουιζιάνα: Έρευνα για τα κίνητρα του πατέρα που σκότωσε 7 παιδιά του και ακόμη ένα ανήλικο – Η πιο θανατηφόρα επίθεση από το 2024

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η μαζική ένοπλη επίθεση στη Σρίβπορτ της πολιτείας Λουιζιάνα, όπου ένας άνδρας σκότωσε επτά από τα ίδια του τα παιδιά, καθώς και ακόμη ένα παιδί συγγενικής οικογένειας, σε περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν «ενδοοικογενειακή διαμάχη».

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Σαμάρ Έλκινς, άνοιξε πυρ σε δύο κατοικίες νωρίς το πρωί της Κυριακής, πυροβολώντας συνολικά 10 άτομα, εκ των οποίων τα οκτώ – όλα παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών – υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Καταδίωξη και θανάτωση από την αστυνομία

Μετά την επίθεση, ο 31χρονος δράστης διέφυγε με κλεμμένο όχημα, οδηγώντας τις αρχές σε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας.

Η επιχείρηση κατέληξε σε τρίτη τοποθεσία, όπου ο ίδιος βγήκε από το όχημα οπλισμένος και οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν θανάσιμα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν ο μοναδικός δράστης των πυροβολισμών.

Παιδί σώθηκε πηδώντας από τη στέγη

Στο δεύτερο σπίτι όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκονταν συνολικά εννέα παιδιά. Ένα αγόρι κατάφερε να διαφύγει πηδώντας από τη στέγη, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει.

Δύο γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του δράστη και μητέρα των παιδιών του, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα για τα κίνητρα – Στο προσκήνιο ο χωρισμός

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα κίνητρα της επίθεσης, ωστόσο συγγενείς ανέφεραν ότι ο δράστης βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού με τη σύζυγό του και επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του και τρία ακόμη με άλλη γυναίκα, η οποία επίσης τραυματίστηκε.

Προηγούμενο ιστορικό και στρατιωτική θητεία

Ο Έλκινς είχε υπηρετήσει στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα από το 2013 έως το 2020, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για υπόθεση οπλοκατοχής το 2019. Δεν υπήρχαν, ωστόσο, γνωστές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

«Σκηνή χωρίς προηγούμενο»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σρίβπορτ χαρακτήρισε το περιστατικό «εκτεταμένη σκηνή, όπως λίγοι από εμάς έχουμε δει ποτέ», ενώ ο δήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για «ίσως τη χειρότερη τραγωδία» στην ιστορία της περιοχής.

Το περιστατικό θεωρείται η πιο θανατηφόρα μαζική ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024.

Αντιδράσεις και πένθος

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε συντετριμμένος από το γεγονός, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον έκανε λόγο για «σπαρακτική τραγωδία», τονίζοντας ότι «οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν χωρίς λόγο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, με κατοίκους και αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια τραγωδία που επηρεάζει βαθιά ολόκληρη την κοινότητα.