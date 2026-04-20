Ιράν: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι» για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ – «Ρεαλιστική η στάση μας», λέει το ΥΠΕΞ

Το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη «δεν είναι καθόλου αισιόδοξη», αλλά παραμένει «ρεαλιστική».

«Ο πεσιμισμός είναι λογικός»

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαγκαεΐ σημείωσε ότι υπάρχει «ένας βαθμός απαισιοδοξίας», τον οποίο χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένο.

«Το να είσαι απαισιόδοξος απέναντι στον εχθρό είναι το ίδιο με το να είσαι σοφός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αβεβαιότητα για νέες συνομιλίες

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η συμμετοχή του Ιράν.