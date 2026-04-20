Ιράν: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι» για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ – «Ρεαλιστική η στάση μας», λέει το ΥΠΕΞ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σε συνέντευξη Τύπου στο Ιράν. Πηγή εικόνας: Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν
Το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη «δεν είναι καθόλου αισιόδοξη», αλλά παραμένει «ρεαλιστική».

«Ο πεσιμισμός είναι λογικός»

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαγκαεΐ σημείωσε ότι υπάρχει «ένας βαθμός απαισιοδοξίας», τον οποίο χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένο.

«Το να είσαι απαισιόδοξος απέναντι στον εχθρό είναι το ίδιο με το να είσαι σοφός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αβεβαιότητα για νέες συνομιλίες

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η συμμετοχή του Ιράν.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης