Κεφαλονιά: «Ήταν η τελευταία φορά που την είδα» – Τι υποστηρίζει ο 66χρονος για την επικοινωνία του με τη Μυρτώ, τα 220 ευρώ και τη βιντεοκλήση

Η εκπομπή LiveNews του Mega επικοινώνησε με ένα πρόσωπο που φαίνεται να έχει παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Πρόκειται για τον 66χρονο ο οποίος εκείνο το βράδυ έδωσε χρήματα στη Μυρτώ μέσω IRIS.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πως κάποιος του έστησε μια παγίδα. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος εμφανίστηκε αυτοβούλως στις δικαστικές αρχές και είπε ότι μιλούσε εκείνο το βράδυ με το κορίτσι και θέλει να το καταθέσει. Όμως, εμφανίστηκε και δεύτερη φορά και έχει δώσει συμπληρωματική κατάθεση και φέρεται να έχει παραδώσει και το κινητό του τηλέφωνο.

Στο πρώτο κομμάτι περιγράφεται πώς πείσθηκε να δώσει 220 ευρώ στη Μυρτώ, τη νύχτα του θανάτου της.

«Έδωσα κατάθεση η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζητήσαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου.

Εκεί για πρώτη φορά ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είχε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα.

Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις, πώς είσαι; Καλά ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου λεγε. Ε, εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση.

Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα. Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη με την εκλιπούσα. Του στιλ τι κάνεις, πώς είσαι; Τυπικά πράγματα. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο.»

Τα στοιχεία δείχνουν πώς μέσω του 23χρονου ανοίγει ένα παράθυρο επικοινωνίας μεταξύ της Μυρτούς και του 66χρονου.

Η δεύτερη συνομιλία – βιντεοκλήση με τη Μυρτώ στις 4.02 τα ξημερώματα

«Το μοιραίο βράδυ 23,38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν; τράπεζα ήταν… δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπε, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών.

Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοια. Δηλαδή επέμενε.

Της λέω, κοίταξε, δεν έχεις να πας κάπου να πας σε μια φίλη σου, ξέρω γω σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και θα δεις τι θα κάνεις.

Όχι, δεν έχω κανέναν.

Λοιπόν της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα, πιες κι ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου έλεγε.

Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω, κάτι τέτοια.

Επέμενα.

Δεν μου στέλνει IBAN.

Μου στειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου στειλε έναν αριθμό.

Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτήν την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν.

Μετά μου στειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04.04 νομίζω. 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο, όπου είναι σε ένα δωμάτιο ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνό της απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει.

Λέω εντάξει να χαλαρώσεις. καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Κι εκεί που μίλαγε, κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο να το πω έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε, γιατί είπε α ο…

Δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου κλεισε τη βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα.