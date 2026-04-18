Κεφαλονιά: Τη Δευτέρα στον Κορυδαλλό οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – «Ξεσκονίζουν» κινητά, μηνύματα και κλήσεις οι αρχές

Το πρωί της Δευτέρας θα περάσουν το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στη Κεφαλονιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις άνδρες (26, 23, και 22 ετών), το βράδυ της Παρασκευής μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Κάτοικοι της Κεφαλονιάς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αργοστολίου και περίμεναν την απόφαση. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τους βγάλουν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μέγαρο, με τον κόσμο να τους αποδοκιμάζει έντονα.

«Νιώθω κάποια ικανοποίηση και επειδή είμαι λίγο καχύποπτος θα περιμένω την εξέλιξη. Εάν το κουβάρι το φτάσετε μέχρι το τέλος θα δείτε πόσα παιδιά έχουν καταστρέψει και τι σκληρές παρανομίες έχουν κάνει. Τα ξέρουν, τα ξέρουν όλοι» ανέφερε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς.

Τη Δευτέρα στον Κορυδαλλό

Η μεταγωγή των 3 κατηγορουμένων στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, και πλέον βρίσκονται στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής στην Πέτρου Ράλλη. Τη Δευτέρα θα μεταφερθούν στον Κορυδαλλό, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνουν σε καθεστώς προστασίας για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

«Η προφυλάκιση των τριών είναι μόνο η αρχή» λέει η οικογένεια της Μυρτούς

Για την οικογένεια της Μυρτώς, η προφυλάκιση των τριών είναι μόνο η αρχή. Κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Μυρτώ εκείνο το βράδυ μέσω μηνυμάτων και της έστειλε χρήματα.

Οι συγγενείς της 19χρονης ζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που -όπως εκτιμούν- μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Τα ερωτήματα της οικογένειας:

Υπήρχε άλλο άτομο στο δωμάτιο;

Ποιος έδωσε πραγματικά τα χρήματα στη Μυρτώ και γιατί;

Πού κατέληξαν τα 200 ευρώ;

Πληρώθηκε το κατάλυμα ή έγινε ανάληψη από ΑΤΜ;

Αν έγινε ανάληψη, ποιος την έκανε;

Οι αρχές “ξεσκονίζουν” μηνύματα και κλήσεις

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων. Έχει ζητηθεί άρση απορρήτου για τις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 14 Απριλίου για να μάθουν οι αστυνομικοί με ποια άτομα συνομιλούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Μάλιστα, το κινητό του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα ήταν κρυμμένο μέσα σε μία κουβέρτα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τον ΑΤΝ1, το ζήτημα είναι ότι πέρασαν αρκετές ώρες, μέχρι αυτές οι συσκευές να κατασχεθούν από τους αστυνομικoύς που δεν αποκλείουν οι συλληφθέντες να έχουν σβήσει συνομιλίες και υλικό, το οποίο θα μπορούσε να είναι επιβαρυντικό.

Μυστήριο με τον ρόλο του 66χρονου

Μυστήριος παραμένει ο ρόλος του 66χρονου στην υπόθεση. Ο συνταξιούχος, το μεσημέρι της Τρίτης και αφού έμαθε ότι η Μυρτώ ήταν νεκρή, πήγε στην αστυνομία και κατέθεσε ότι είχε γνωρίσει μέσω μίας κοινή φίλης τον 23χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος τον είχε προσθέσει σε μία ομαδική συνομιλία με τη Μυρτώ, όπου όπως λέει είχε συζητήσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Υποστήριξε ακόμη ότι το μοιραίο βράδυ συνομίλησε με την 19χρονη, η οποία βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο 66χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι έδωσε συμβουλές στη Μυρτώ και της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS για να τη βοηθήσει και προσφέρθηκε να τη φιλοξενήσει.

Ωστόσο ο 23χρονος έδωσε διαφορετική εκδοχή για τις επικοινωνίες του 66χρονου με την Μυρτώ.

«Του έφερα σε επεφή και έκαναν παρέα. Μάλιστα είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί. Ο 66χρονος ήταν στην περιοχή του, όπου περνούσε τις ημέρες του Πάσχα. Μιλήσαμε με βιντεοκλήση από το δωμάτιο. Είχαμε πάει να περάσουμε καλά και μιλούσαμε και οι τρεις εκείνο το βράδυ» φέρεται να υποστήριξε ο 23χρονος