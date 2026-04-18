Πάπας Λέων: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ – Θα συνεχίσω να κηρύττω την ειρήνη»

Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους της μετωπικής σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο, ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε το Σάββατο πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια δημόσια διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν πρόκειται να σταματήσει να προωθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου για την ειρήνη.

Ο Αμερικανός ποντίφικας μίλησε σε δημοσιογράφους μέσα στο παπικό αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Καμερούν προς την Ανγκόλα, απαντώντας στις συνεχείς επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου που κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία αυτή την εβδομάδα.

«Δεν στοχεύω τον Πρόεδρο»

Ο πάπας Λέων θέλησε να αποσαφηνίσει πως το κήρυγμά του δεν αποτελεί προσωπική επίθεση στον Τραμπ, αλλά αντανακλά τη διαχρονική διδασκαλία.

Σημείωσε μάλιστα πως η κάλυψη των δηλώσεών του δεν ήταν απόλυτα ακριβής.

«Υπήρξε μια συγκεκριμένη αφήγηση που δεν ήταν ακριβής σε όλες τις πτυχές της, εξαιτίας όμως της πολιτικής κατάστασης που δημιουργήθηκε όταν, την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε κάποια σχόλια για εμένα».

«Τελικά, φάνηκε σαν να προσπαθούσα να αντιπαρατεθώ στον Πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου», κατέληξε.

