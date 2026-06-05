Κυριάκος Μητσοτάκης για τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς: «Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων»

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Με αφορμή την πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφερόμενος στην ιστορική σημασία της στιγμής.

Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον Στρατό Ξηράς.

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή, με το μήνυμα:

«Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».