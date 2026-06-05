Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες εξετάστηκαν σήμερα στην Πληροφορική, με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) να χαρακτηρίζει τα θέματα σαφώς διατυπωμένα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και διαβαθμισμένης δυσκολίας αντίστοιχης με πέρυσι.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πανελλήνιες
Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πληροφορική ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες.
  • Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Η Ομοσπονδία τονίζει πως «Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων».
  • Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις στα θέματα. Σημειώνεται ότι εξετάστηκαν επίσης σε Λατινικά και Χημεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Πληροφορική ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

“Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων” τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις

Σημειώνεται ότι τα άλλα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, είναι τα Λατινικά και η Χημεία.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ