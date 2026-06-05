Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Η Πληροφορική ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

“Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων” τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις

Σημειώνεται ότι τα άλλα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, είναι τα Λατινικά και η Χημεία.