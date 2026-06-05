Ρόδος: Απολογείται ο 49χρονος πεθερός για τον βιασμό της νύφης του

Στο πιο καθοριστικό σημείο της μέχρι τώρα διαδικασίας εισέρχεται η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, και όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα (8/6/2026), ο 59χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 59χρονος άνδρας , ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 33χρονης νύφης του, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις πράξεις που του αποδίδονται και θα δώσει τις εξηγήσεις του συνοδευόμενος από τους συνηγόρους υπεράσπισής του.

Το χρονικό των καταγγελιών και της δικαστικής διαμάχης

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας

• Έτος 2013: Σύμφωνα με την προγενέστερη καταγγελία της 33χρονης, αυτή είναι η χρονική περίοδος όπου τοποθετείται το πρώτο περιστατικό παρενόχλησης από τον πεθερό της, ο οποίος έκτοτε φέρεται να την πολιορκούσε με σεξουαλικά υπονοούμενα.

• Έτος 2017: Η καταγγέλλουσα τοποθετεί σε αυτό το έτος το πρώτο περιστατικό το οποίο χαρακτηρίζει στις καταθέσεις της ως βιασμό.

• Έτος 2021 έως σήμερα: Οι επίσημες κατηγορίες που βαραίνουν τον 59χρονο (βιασμός κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή) εντοπίζονται χρονικά από το 2021 και μετά. Η 33χρονη υποστηρίζει ότι εξαναγκαζόταν σε ερωτικές πράξεις με τη χρήση βίας και υπό την απειλή ότι ο πεθερός της θα την κατήγγειλε στην Πρόνοια για να χάσει τα παιδιά της.

• Η πρώτη νομική εμπλοκή: Σε προγενέστερο χρόνο, η 33χρονη είχε υποβάλει ξανά μήνυση, την οποία στη συνέχεια απέσυρε. Ο κατηγορούμενος είχε κληθεί τότε σε ανωμοτί κατάθεση, ισχυριζόμενος ότι η νύφη του υποκινείτο από τον γιο του. Η πλευρά της γυναίκας, αντίθετα, διατείνεται ότι ο πεθερός της, με τη συνδρομή τρίτων, εξαπέλυσε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τα ανήλικα τέκνα της (η δικαστική εκκρεμότητα για την επιμέλεια συνεχίζεται).

• Η πρόσφατη τροπή και τα πειστήρια: Η 33χρονη επανήλθε με αναλυτικότερες καταθέσεις για πλειάδα περιστατικών (θωπείες, εξαναγκασμούς) και παρέδωσε στις Αρχές έναν φορητό σκληρό δίσκο. Υποστηρίζει ότι εκεί περιέχεται οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύει την παρενόχληση, καθώς και ένα περιστατικό που βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο.

Οι αντικρουόμενες θέσεις: Τι υποστηρίζουν κατηγορούμενος και σύζυγος

Η υπερασπιστική γραμμή του 59χρονου: Ο κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα από την πρώτη στιγμή, χαρακτηρίζοντας τη νύφη του «μυθομανή» και τις καταγγελίες της αποκύημα της φαντασίας της, γεμάτες αντιφάσεις. Προβάλλει το λευκό του ποινικό μητρώο, ενώ ισχυρίζεται ότι παρείχε φιλοξενία και οικονομική στήριξη στο ζευγάρι, βοηθώντας μάλιστα τον γιο του σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Όσον αφορά το επίμαχο βίντεο, τονίζει ότι ο ίδιος ο μάρτυρας που επικαλείται η 33χρονη αρνείται κατηγορηματικά ότι είδε ποτέ τέτοιο υλικό.

Η κομβική κατάθεση του 30χρονου γιου: Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία φέρει η στάση του συζύγου της καταγγέλλουσας και γιου του κατηγορουμένου. Αν και αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για παρεξήγηση, ο 30χρονος κατέθεσε ότι αντιλήφθηκε ο ίδιος σεξουαλικό υπονοούμενο του πατέρα του προς τη σύζυγό του, γεγονός που προκάλεσε άγριο οικογενειακό καυγά. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι φίλος του τον ενημέρωσε πως ο πατέρας του είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο όπου φαινόταν να αγγίζει την 33χρονη.

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων πλευρών που τελούν υπό δικαστική διερεύνηση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης.

Πηγή: Δημοκρατία