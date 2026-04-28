Κουντουρά στην Ολομέλεια: «Το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Έλενα Κουντουρά

Υπέρ άμεσης νομοθετικής πρότασης από την Κομισιόν για ορισμό του βιασμού με βάση την απουσία συναίνεσης

Υπέρ της άμεσης νομοθετικής πρότασης από την Κομισιόν που θα ορίζει τον βιασμό με βάση την απουσία συναίνεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τάχθηκε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Απευθυνόμενη προς την Επίτροπο Ισότητας Χατζά Λαμπίμπ, η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες στην Ένωση έχουν υποστεί σεξουαλική βία και μία στις είκοσι έχουν βιαστεί, με χρήση βίας, ενώ η πλειοψηφία των περιστατικών δεν καταγγέλλεται λόγω ντροπής ή φόβου.

Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη ο ορισμός του βιασμού απαιτεί την απόδειξη βίας ή αντίστασης. Αυτό δημιουργεί κενά προστασίας και μένουν εκτός νομικής κάλυψης πραγματικές περιπτώσεις βιασμού, τόνισε η Έλενα Κουντουρά.

Όπως ανέφερε, η διαφορετική αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη, αφήνει απροστάτευτα θύματα στα οποία έχουν χορηγηθεί χημικές ουσίες με σκοπό την αποδυνάμωση της αντίστασής τους ή την απώλεια συνείδησης. Αφήνει απροστάτευτα θύματα, επειδή ο δράστης βρίσκεται σε θέση ισχύος και αυτά λόγω φόβου παραλύουν, παγώνουν και δεν μπορούν να αντισταθούν.

Η Έλενα Κουντουρά τόνισε κατηγορηματικά ότι:

«Το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός. Η σιωπή δεν είναι συναίνεση.  Ο φόβος και η απουσία αντίστασης δεν είναι συναίνεση.

Η συναίνεση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Να είναι ελεύθερη, ρητή και ανακλητή. Μόνο το ναι σημαίνει ναι».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε επί έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πιέζει για ένα κοινό ευρωπαϊκό ορισμό του βιασμού, με βάση την απουσία συναίνεσης, ως τον μόνο τρόπο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νομοθετική αυτή πρόταση θα έρθει να συμπληρώσει την Οδηγία 1385 του 2024, την πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ευρωπαϊκό ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση. Είχε διαπραγματευτεί σκληρά και το 2023, για να συμπεριληφθεί στην Οδηγία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας του 2024, όμως το Συμβούλιο είχε αρνηθεί την ποινικοποίηση του βιασμού, κατόπιν αντίστασης ορισμένων χωρών, στάση την οποία είχε καταδικάσει η Έλενα Κουντουρά.

