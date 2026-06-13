Ολυμπιακός – πόλο γυναικών: Δείτε τη συγκινητική απονομή του ευρωπαϊκού τροπαίου στις «ερυθρόλευκες» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός είναι για άλλη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, μετά τη νίκη του στα πέναλτι με 17-14 την ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του LEN Champions League.

Τα ερυθρόλευκα» κορίτσια σήκωσαν το τρόπαιο στη Μάλτα, μετά από έναν αγώνα θρίλερ που αποδείχθηκαν «εφτάψυχες» στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Βάσω Πλευρίτου πήρε έτσι το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στα χέρια της και οδήγησε σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους φίλους και τις φίλες του Θρύλου, που κατέκτησε τον τίτλο στο LEN Champions League για 4η φορά στην ιστορία του.

Δείτε την απονομή του τροπαίου:

Η απονομή των μεταλλίων

MVP του Final 4 η Άμπι Άντριους

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης αποθεώνονται από το κοινό τους