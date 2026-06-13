Ολυμπιακός – πόλο γυναικών: Δείτε τη συγκινητική απονομή του ευρωπαϊκού τροπαίου στις «ερυθρόλευκες» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε για 4η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, επικρατώντας της ουγγρικής Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, στον τελικό του LEN Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Το άρθρο περιγράφει τη συγκινητική απονομή του τροπαίου στη Βάσω Πλευρίτου και την ανάδειξη της Άμπι Άντριους σε MVP του Final 4.

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(Intime)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός είναι για άλλη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, μετά τη νίκη του στα πέναλτι με 17-14 την ουγγρική Φερεντσβάρος.
  • Τα «ερυθρόλευκα» κορίτσια σήκωσαν το τρόπαιο στη Μάλτα, μετά από έναν αγώνα θρίλερ που αποδείχθηκαν «εφτάψυχες» στη διαδικασία των πέναλτι.
  • Η Βάσω Πλευρίτου πήρε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης, με τον Θρύλο να κατακτά τον τίτλο στο LEN Champions League για 4η φορά στην ιστορία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ολυμπιακός είναι για άλλη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, μετά τη νίκη του στα πέναλτι με 17-14 την ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του LEN Champions League.

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα «χρυσά» κορίτσια του πόλο: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον Θρύλο»

Τα ερυθρόλευκα» κορίτσια σήκωσαν το τρόπαιο στη Μάλτα, μετά από έναν αγώνα θρίλερ που αποδείχθηκαν «εφτάψυχες» στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Βάσω Πλευρίτου πήρε έτσι το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στα χέρια της και οδήγησε σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους φίλους και τις φίλες του Θρύλου, που κατέκτησε τον τίτλο στο LEN Champions League για 4η φορά στην ιστορία του.

Δείτε την απονομή του τροπαίου:

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