Παράδοση-παραλαβή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Κώτσηρας: «Αναλαμβάνω τη νέα θέση με πλήρη επίγνωση του βάρους και των απαιτήσεων»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/6/2026), η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τον απερχόμενο Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τις Μεταφορές, Κωνσταντίνο Κυρανάκη στον νέο Αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Κώτσηρα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον κ. Κυρανάκη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ καλωσόρισε τον κ. Κώτσηρα.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ανέφερε: «Έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον νέο Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Γιώργο Κώτσηρα. Την ίδια στιγμή, όμως, έχουμε τη χαρά, ο προηγούμενος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, να αναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό πόστο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, σε μία εποχή που οδεύουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει εξαιρετικά καλά, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη δυναμικά».

Απευθυνόμενος στον κ. Κώτσηρα, ο κ. Δήμας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει εξαιρετική συνεργασία με πολύ καλά αποτελέσματα. «Οι προκλήσεις είναι πολλές, όμως, το πιο σημαντικό είναι να βρίσκουμε ουσιαστικές λύσεις σε πολύ σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν και στο κομμάτι των μεταφορών. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, για να τα καταφέρουμε άμεσα. Άρα, καλή αρχή, Γιώργο, στο Υπουργείο. Καλή αρχή, Κωνσταντίνε, στο νέο σου πόστο στο κόμμα», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Δήμας.

Ο απερχόμενος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Πριν από 15 μήνες αναλάβαμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, με μία ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι στην κοινωνία: να κάνουμε τις μεταφορές ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες. Σήμερα παραδίδουμε έναν σιδηρόδρομο με πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας μέσω του railway.gov.gr απέναντι στο ανθρώπινο λάθος, με τα έργα αποκατάστασης και τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας να ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, στη λειτουργία του ΟΣΕ και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος μεταφορών, ενώ το καλοκαίρι του 2026 θα έρθουν δύο επιπλέον νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, συμπληρωματικά των 23 που περιλάμβανε η συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, στις αστικές συγκοινωνίες, ενισχύσαμε τον στόλο με 1.076 νέα λεωφορεία, προχωρήσαμε σε προσλήψεις προσωπικού μετά από πολλά χρόνια και βελτιώσαμε τη συχνότητα των δρομολογίων σε βασικές γραμμές. Στην οδική ασφάλεια, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι παρεμβάσεις που υλοποιήσαμε συνέβαλαν στη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα μας.

Τήρησα την υπόσχεση μου, παραδίδω έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία των στελεχών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων και των συναδέλφων μου στην κυβέρνηση. Αποχωρώ με την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Γιώργος Κώτσηρας, θα συνεχίσει αυτό το έργο με συνέπεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών».

Ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε: «Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Αναλαμβάνω αυτή τη νέα θέση με πλήρη επίγνωση του βάρους και των απαιτήσεων ενός δύσκολου χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα και να συνεχίσω το σημαντικό έργο που αφήνει πίσω του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των μεταφορών. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις παραμένουν. Στο επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας, με εντατική δουλειά, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, με ταπεινότητα ως προς τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών, θα συνεχίσουμε την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές για όλους».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σημείωσε: «Ολοκληρώνεται σήμερα ο καταιγιστικός κύκλος της παρουσίας του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τα σημαντικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασε ο ίδιος με περισσή ενάργεια. Του αξίζουν συγχαρητήρια.

Καλωσορίζω στο Υπουργείο τον Γιώργο Κώτσηρα, έναν εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς πολιτικών, του οποίου η ένταξη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάδειξη νέων ανθρώπων από το πολιτικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας.

Το ίδιο σηματοδοτεί και η ανάληψη από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη της θέσης του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, χωρίς άλλο, αποτελεί και μια ιδιαίτερα τιμητική εξέλιξη που αντανακλά την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό του.

Στον Κωνσταντίνο εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και μόνο νίκες στην πορεία που ανοίγεται μπροστά του».

Παρόντες στην τελετή παράδοσης – παραλαβής ήταν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτριου Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος και ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης.